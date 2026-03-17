25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಾರ್ಕೋಟಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಬಲಿ

ರಾಯಚೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 16– ಸಿಂಧ ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೇರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 'ಕಾರ್ಕೋಟಕ' ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ರೋಗದಿಂದ ಎಂಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 29 ಮಂದಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಸಾಯುವುದು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿಯಾದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

**

ಹಗರಣ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 16– ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯಲಾ ಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಹಲ್ಕಾ ಡಾಟ್ಕಾಮ್ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸ ಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎನ್ಡಿಎ) ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ಗುರುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನೇ ಎನ್ಡಿಎ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.

'ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.