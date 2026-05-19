75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಶಬರಿಮಲೈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಮೇ 18– 10 ವರ್ಷದಿಂದ 55 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಚೆಗೆ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಮನೆತನದವರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಶಬರಿಮಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.