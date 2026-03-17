75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದೆ ಮೀಸೆ ತಿರುವುವುದು ಅಸಭ್ಯತೆ!

<p><strong>ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 16</strong>– ಹೆಂಗಸರ ಮುಂದೆ ಗಂಡಸರು ಮೀಸೆಯನ್ನು ತಿರುವುವುದು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಎಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p>ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹುರಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಹುರುಪುಕೊಟ್ಟರು.</p><p>'ಹೆಂಗಸರ ಮುಂದೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಸವಾಲಿನ ಕಸರತ್ನ' ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕೂಡದೆಂದು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೋರಿದರು.</p><p>ಸದಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಕಸರತ್ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಟಾಟೋಪವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು.</p>