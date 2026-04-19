75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲು ಗಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಶಾಸನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ

ಗುರುವಾರ 19–04–1951

ದೆಹಲಿ, ಏ.18– ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಟನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆಣೆಯಿಂದ ಒಂಭತ್ತು ಆಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲು ರಕ್ಷಣಾ ಶಾಸನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಭಾರತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲು ಬೋರ್ಡಿನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನೆತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲು ದಾಸ್ತಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.