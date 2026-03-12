75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು

<h2>ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 11–</strong> ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 1951ರ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ <br>ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ 980 ಮಂದಿಯಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಜನಗಣತಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ 945ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಜೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಾರಾಧ್ಯರವರು ಇಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>