25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ; ಸೋಮವಾರ, 16–4–2001

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 15– ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಬಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ 'ಅನುಗ್ರಹ'ದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಪ್ಪ, 'ನಾನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದೆನೋ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಾಪಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 15– ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲಿನ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೇವೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕಿಯೊಸ್ಕ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏ. 1ರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.