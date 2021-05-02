25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮುಗಿಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೊಂದಲ

ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮುಗಿಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೊಂದಲ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 12– ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೊಂದಲ ಇಂದೂ ಮುಂದುವರಿ
ದಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ
ಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಮೂರುದಿನಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ
ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ಟಿ. ಹತ್ತಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 12 (ಯುಎನ್ಐ)– ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಂತರಿ ಬಿ.ಟಿ. ಹತ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೈವಿಕ– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿ
ಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬಿ.ಟಿ. ಹತ್ತಿಯು ಕೀಟ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು