<p><strong>ಶನಿವಾರ 21–04–1951</strong></p>.<p><strong>ದೆಹಲಿ, ಏ. 20–</strong> ಭಾರತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಅಡ್ವೋಕೇಟರುಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಸೂದೆ<br>ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮತ್ತು ಆ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಂದ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>