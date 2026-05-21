25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ

<h2>ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ</h2>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 20 (ಯುಎನ್ಐ)– ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶರಿಯತ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ನ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು (ಹಿಂದೂಗಳು) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಳದಿ ವರ್ಣದ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಳದಿಬಟ್ಟೆ ತೂಗುಹಾಕಬೇಕಿದೆ.</p>.<h2>ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ</h2>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 20– ಭಾರತ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಏಷ್ಯಾ ವಲಯದ 8ನೇ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5–0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಬ್ರೂನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಂಟನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬ್ರೂನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>