25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ತೆಹೆಲ್ಕಾ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂಜಾ ಕೈವಾಡ: ಜಾರ್ಜ್‌ ಆರೋಪ

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ; ಶನಿವಾರ, 14–4–2001

ರಾಂಚಿ, ಏ. 13 (ಯುಎನ್ಐ)– ರಕ್ಷಣಾ ಹಗರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಜಾಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ (ಎನ್ಡಿಎ) ಸಂಚಾಲಕ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಹಗರಣ ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಪಾದಿಸಿದರು.

ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಭಾರಿ ಲಾಬಿ ಇದೆ. 1989ರಿಂದ ನಡೆದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿದಂತಹವರು ತೆಹೆಲ್ಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಹಗರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸಾರಿಗೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್': ಶೀಘ್ರ ಲಭ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 13– ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ವಿಮೆ, ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ನಕಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್' ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್' ನೀಡುತ್ತದೆ.