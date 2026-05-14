ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 14ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 14ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಹೊಟೇಲ್ ತಿಂಡಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ... ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಡಿಗೇನೇ ರುಚಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ...' ಎಂಬ ಚಿನಕುರಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>1976ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. </p>.<p>ರಾಜೇಂದ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 13ರಂದು ನಡೆದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. </p>.<p>ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ವಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಚಿಕಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಯಂತ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡದ 'ಬಂಗಾರದ ಗುಡಿ' ಮತ್ತು 'ಬಲಾತ್ಕಾರ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಬಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ 1976ರ ಮೇ 14ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.