ಇವತ್ತು 50: ಇದೇ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

<p>ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 8ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 8ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ‘ನಾವು ಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ...! ಎಂಬ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ನಿಂದ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ನಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಸಚಿತ್ರ ವರದಿ.</p>.<p>ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕುಂದುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ 12 ಜನರ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ನಿಯೋಗವೊಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣದ ಕುರಿತು ನಿಯೋಗದ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ’ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು 1976ರ ಮೇ 8ರಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.</p>