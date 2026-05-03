ಭಾನುವಾರ, 3 ಮೇ 2026
ಇವತ್ತು 50: ಇದೆ ದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಮೇ 2026, 2:30 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
1976ರ ಮೇ 3ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಲೇಖನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಅಂತರಜಾತಿ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಹರಿಜನ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
• ರಾಜಕೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
• ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
1976-77ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
• ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿಗಳು
ಗವಿಪುರಂ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು.
• ಸಂಪಾದಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
1973ರ ಪಾತಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
4 ಕೋಟಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ
1976ರ ಮೇ 3
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕ
1973
ಸಂಪಾದಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
1

ಚಿನಕುರಳಿ

2

ಹರಿಜನ ಕನ್ಯೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ

3

ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರ ಅರಸು ಪಾಟೀಲರಿಗೆ

4

ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹4 ಕೋಟಿ

5

ಕಾಪಾಲಿಕ ಪಂಥದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ

6

ಬಿ.ಯು.ಎಸ್ ಹಾಕಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

7

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಾತಕ

8
ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು TPML ಆರ್ಕೈವ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

