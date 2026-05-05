ಇವತ್ತು 50: ಇದೆ ದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 1976ರ ಮೇ 5ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ.</p>.<p>1976ರ ಮೇ 5ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಚಿನಕುರಳಿ. 'ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೂಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿನ್ನಲು...!'</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕಿದ್ದ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಫೆಡೆರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟುಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದ ಬೀಡಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಶಿವಭಾನಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p>.<p>ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪಿ. ಸಿ. ಸೇಠಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಶಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ. ಡಿ. ಮಾಳವೀಯ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಗಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು..</p>.<p>ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 'ಶಿಸ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು 1976ರ ಮೇ 5ರಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.