75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕೊಚ್ಚಿ–ತಿರುವಾಂಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಅಭಾವ

<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ–ತಿರುವಾಂಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಅಭಾವ</strong></p>.<p>ತಿರುವನಂತಪುರ, ಜೂನ್ 5–ಬಿಹಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅದರ ಸರಬರಾಜು ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ್ರವ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಉಪಸಮಿತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಿರುವಾಂಕೂರು–ಕೊಚ್ಚಿನ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠಾಂಶ 5,44,321 ಟನ್ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟೇ ತೀರಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ಪಡಿತರವನ್ನು 12 ಔನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>