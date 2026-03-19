25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಉಡುಪಿ: ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಬಂಧನ

ಉಡುಪಿ, ಮಾರ್ಚ್ 18– ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಶಿವರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ದಳದವರು ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ಕರ್ಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯು ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ, ಸುಲಿಗೆ ಮುಂತಾದ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, 1992ರಲ್ಲಿ ಟಾಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಎಂಆರ್ಎ ಮಾರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯನಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಸೋನಿಯಾ ಸಲಹೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 18– ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯತೆ ಬೆಳೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯೇ ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ 81ನೇ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮತೂಕ ತರಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು' ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.