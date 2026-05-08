75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಚೀಣಾದ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ: ಸೇನಾ ನಾಯಕರ ಅಭಿಲಾಷೆ

<h2>ಚೀಣಾದ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ; ಸೇನಾ ನಾಯಕರ ಅಭಿಲಾಷೆ</h2>.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮೇ</strong> 7– ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚೀಣಾಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ರವಾನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಚೀಣಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಜಂಟಿ<br>ಸೇನಾನಾಯಕರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿ ತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನರಲ್ ಮೆಕಾರ್ಥರರು ಟ್ರೂಮನ್ನರ ದೂರ ಪ್ರಾಚ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜನರಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಲರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>