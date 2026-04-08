25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ: ಕೌಜಲಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ: ಕೌಜಲಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 7– ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೊಳಗಾದ ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕೌಜಲಗಿ ಅವರಿಂದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುವವರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡುವುದು ಒಳಿತೆಂದು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತ ವಿಡಿಯೊ ಟೇಪ್ ಕೂಡಾ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತೆಂದು ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.