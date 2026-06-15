75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ದುಡಿಮೆಯೂ ಅಗತ್ಯ

<p><strong>ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ದುಡಿಮೆಯೂ ಅಗತ್ಯ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 14– ‘ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ’ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ‘ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ, ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು <br>ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ನುಡಿದು, ‘ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>