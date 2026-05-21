ಜಾರ್ಜಿಯ ಮೆಲೊನಿ: ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂ!

2022ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಜನತೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೊನಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಡತನ, ನೋವು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸವೆಸಿ ಬಂದ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೆಲೊನಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂ! ಇಟಲಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ.

ಆಗ ಮೆಲೊನಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು. ಅಕ್ಕನೊಂದಿಗೆ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಪಡಿಸಿತು. ಕುಟುಂಬದ್ದು ಎಂದು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ ಪವಡಸದೃಶವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.

1977 ಜನವರಿ 15ರಂದು ಮೆಲೊನಿಯವರ ಜನನ. ತಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕೊ ಮೆಲೊನಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ ನೋವು, ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಇಒ ಸೊನೊ ಜಾರ್ಜಿಯಾ: ಲೆ ಮಿ ಪ್ರಿಮಿ ರಾಡಿಸಿ, ಲೆ ಮಿ ಐಡಿಯಾಸ್' ("ನಾನು ಜಾರ್ಜಿಯಾ: ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು") ಎಂಬ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಬಳಿಕ ರೋಮ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಗಾರ್ಬಟೆಲ್ಲಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸ್ಥಳ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ಎಂದು ಮೆಲೊನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅವಮಾನ

ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದ ಮೆಲೊನಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವರು ಮೆಲೊನಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದರು. ಅವರ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಜೋರು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟರು. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದವರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದ ಮೆಲೊನಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣರಾದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ಮೆಲೊನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ

ಇಟಲಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಯುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ (ಬೇಬಿಸಿಟ್ಟಿಂಗ್), ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ