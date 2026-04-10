ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದ‌ ಮಹಾ ಮರ ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

<p>ಉದಾರ ಚರಿತರು ಅನ್ನುವ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ನಾವು ಉದಾರ ಚರಿತರು ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದೋ ಏನೋ. ಹಾಗಿರುವ ವಿರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು.</p><p>ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸವಿ.</p><p>ಆಗ ನಾನು ಕೊಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ.ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿ, ಅನ್ನದ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಡುಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು. ಒಂಒಂದು ರುಪಾಯಿಗೂ ಸಾವಿರದ ಮೌಲ್ಯ! </p><p>ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥಾಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂತು. ಅದು ಉತ್ಥಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ, ‘ಅಂತರಾಳದ ಬೇರು ಕವಲು ಕವಲು’ ಕಥೆಗೆ ಎರಡನೆಯ ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರಥಮ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ ನಾಗವಾರ (ಅಂತ ನನ್ನ ನೆನಪು) ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.೧೨೫೦ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಉತ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವೂ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಹಿ ಇತ್ತು. ಆ ಹೆಸರು ಆ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾನ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವೂ ಬಂತು.</p><p>ಉತ್ಥಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಂಟು ಮುಂದುವರಿದು, ‘ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ’ ಅಂಕಣವನ್ನು ಬರೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಮೂರನೆಯವರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅವರು ತರುಣರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗೆ ಅದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಾನು</p><p>ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವನು ತಾಳಗುಪ್ಪ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಆಗ ಉತ್ಥಾನದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾಕುಂಜೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ದೂರದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ.</p><p>ಛೇ..ಅವತ್ತು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಏನು ಮಾಡೋಣ!</p><p>ಕೆಲವು ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೇ ಹಾಗೆ. ಅವು ಆಗಸದ ತಾರೆಗಳಂತೆ.</p><p>ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತ ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಎಟುಕಿಗೆ ಸಿಗಲಾರವು. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ‘ನೀನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು’ ಎಂಬ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವು. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಚೇತನ.</p><p>ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳ ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನಾವಧಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೌಲಿಕವಾದ, ಪ್ರೇರಕವಾದ, ಪೋಷಕವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದವರು. ಅವರ ಬದುಕು ಗಂಧವನ್ನು ತೇದಂತೆ. ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ. ನೋವೆಲ್ಲ ಗಂಧದ ತುಂಡಿಗೆ.</p><p>ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ (ಸುಧಾ, ಉತ್ಥಾನ), ಲೇಖಕರಾಗಿ (ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗಳು. ‘ಶತಮಾನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ’, ‘ಮಹಾಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ’ ಇವೂ ಸೇರಿ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಚಿಂತಕರಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪರಿಸರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಯಾಗಿ ಆದರ್ಶಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳಿದವರು ಅವರು. ನಿಸ್ಪೃಹತೆ, ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಜಾಗೃತಿ, ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತರುಣರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತೇಜನ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು. ವಿಶೇಷತಃ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪಥನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವರು.</p><p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜನೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅನುವಾದ, ಪತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.</p><p> ಅವರನ್ನು ನಾಡು ಗೌರವದಿಂದಕಂಡಿದೆ, ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದ ನಾಡೋಜ </p><p>(ಕನ್ನಡ ವಿವಿ), ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟೊರೇಟು (ಮುಕ್ತ ವಿವಿ),ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭೂಷಣವಾಗಿವೆ.</p><p>ಕನ್ಮಡದ ಹಿರಿತಲೆಗಳಾದ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ, ವಿ ಸೀ ಮೊದಲಾದವರ ಜತೆ ನಿಕಟ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡಸ್ ಆ್ ಅರ್ ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ‘ಜೀವನದರ್ಮ ಯೋಗ’ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p><p>‘ವನಸುಮದೊಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ’ ಎಮಬ ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಕವನದ ಸಾಲಿನಂತೆ ಬಾಳಿದ ಎಸ್ ಅರ್ ಅರ್ ಅವರ ಮೃತಿಯು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಮಡು ನೆರಳನ್ನೂ, ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರವು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದಂತೆ. ಬಹುಕಾಲ ಕಾಡುವ ಶೂನ್ಯಭಾವ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>