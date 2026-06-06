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ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್: ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಳದ ತೇಜಸ್ವಿ

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ 
ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ 
sportsAthletesHigh jump

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