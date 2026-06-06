ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್: ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಳದ ತೇಜಸ್ವಿ

<p><em><strong>ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ತಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ? ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಣದಿಂದ ದೂರವಾದ ಅವರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ದೇಶ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ ಎಂಬ ಕಡುಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.</strong></em></p>.<p>ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಓಡಾಡುವಾಗ, ಕುಂತಲ್ಲಿ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಹರಿಹರನ್ ಅವರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. </p>.<p>ಬಹುಶಃ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ತಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ? ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಣದಿಂದ ದೂರವಾದ ಅವರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ದೇಶ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ ಎಂಬ ಕಡುಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.</p>.<p>ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8,057 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಅವರು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಹೈಜಂಪ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. </p>.<p>ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮೈಮೇಲೆಳೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 27 ವರ್ಷದ ಈ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಸಾಹಸಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನತ್ತ...: ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಾಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಎತ್ತರಕಾಯ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ದೂರದ ರನ್ ಅಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಲುಗಳ ವೇಗ ಕುಂಠಿತವಾಗತೊಡಗಿತು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಎಡವತೊಡಗಿದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಅದು ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಜೀವನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಳಹು ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. 13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ನತ್ತ ವಾಲಿದರು. 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಹೈಜಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅವರ ದೇಹವೂ ಹೈಜಂಪ್ಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಯಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಅವರು ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ‘ಎತ್ತರ’ಕ್ಕೇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯೂ ಬಿಟ್ಟರು. 2.29 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಆದರೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ತಂದೆ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಆಘಾತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಎಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಯಾಫ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ.</p>.<p>ಆದರೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು. ಅದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗಳಿಸಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ನತ್ತ ಹೊರಳಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 2023ರ ಹಾಂಗ್ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 7,666 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 7,826 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸುವ ತೇಜಸ್ವಿನ್, ‘ಹೈಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಳು, ಬೀಳುಗಳ ನೋಟ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬಹುದು. ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಪೈಪೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದರಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಜೀವನ’ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯಲು ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಕೋಚ್ ಗ್ಯಾರಿ ಕಾಲ್ವರ್ಟ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯು ದಾರಿ ದೀಪವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆ (ಎನ್ಸಿಎಎ) ಕುರಿತು ಗ್ಯಾರಿ ಅವರು ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>‘ಗ್ಯಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಎನ್ಸಿಎಎ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿವಿಯೇ ಭರಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕೋಚ್ಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿತು. 2004ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೆ ಮತ್ತು 2012ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಎರಿಕ್ ಕೈನಾರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿನ್. </p>.<p>ಇದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ 2.29 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆದವು. </p>.<p>ತೇಜಸ್ವಿನ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹಿರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ‘ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್’ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ಡಿಕ್ಯಾತಲಾನ್ ಎಂದರೆ...</h2>.<p>ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಗುಚ್ಛ; 100 ಮೀ. ಓಟ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಶಾಟ್ಪಟ್, ಹೈಜಂಪ್, 400 ಮೀ. ಓಟ, 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ, ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್, ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮತ್ತು 1500 ಮೀ. ಓಟ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a 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