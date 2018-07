ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ

‘ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಜಾತ್ಯತೀತರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ’ (ಪ್ರ.ವಾ., ಜುಲೈ 27) ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳರ ಮಾತು ಅಜ್ಞಾನದ ಹೇಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇನೋ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋಣ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಲ್ಲೂ ಈ ಬಗೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯದ ನಿಲುವು ಈಚೆಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥಹೀನ ಆಕ್ರೋಶ ಏಕೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಮಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಹೀಗೆ? ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಈಗಲೆ ತಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತವು ಘೋರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳ ನೆಲೆವೀಡಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

where the clear stream of reason has not lost its’ way / Into the dreary desert sand of dead habits - ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗೋರರ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

–ಪು.ಸೂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು