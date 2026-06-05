ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ‘ಕನ್ನಡ ರಾಜಕೀಯ’ ವರ್ತಮಾನದ ತುರ್ತು

<p><strong>‘ಕನ್ನಡ ರಾಜಕೀಯ’ ವರ್ತಮಾನದ ತುರ್ತು</strong></p><p>ಭಾಷೆಯೊಂದು ಜನರನ್ನು ಬೆಸೆದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ<br>ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ. ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತೃಭಾಷೆ<br>ಯಲ್ಲಿ ತಲಪಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ–ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೇ ಬೇಡ<br>ವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p><p>ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತ್ವ ಬೆಳೆಸದೆ ಭಾಷೆಯ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಳು<br>ಆಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದ<br>ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜವೇ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಸಂಘಟನೆ, ವಿದ್ಯಾ<br>ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ–ಪೋಷಿಸುವ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡತನದ ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮ<br>ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿಸುವ ‘ಕನ್ನಡ ರಾಜಕೀಯ’ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು.</p><p><strong>⇒ಶಾಂತರಾಜು ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<p><strong>ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ಕಾಣದ ‘ಕೈ’ವಾಡ</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿ<br>ರುವ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.</p><p><strong>⇒ಹಕೀಮ್, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ</strong></p>.<p><strong>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ: ಸಹಜತೆ ಕಣ್ಮರೆ</strong></p><p>ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾ<br>ರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾ<br>ಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಿರೂಪ<br>ಣೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಹಜವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಕರಾರಿನ ಸಾರಾಂಶ. ಅದು ನಿಜವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಬೇಕು. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಇಂತಹ ಅಪಸವ್ಯಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.</p><p><strong>⇒ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೇರ, ದಾವಣಗೆರೆ</strong></p>.<p><strong>ನೇಮಕಾತಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಿ</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, 56,432 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (ಜಾತಿ ಗಣತಿ) ವರದಿಯನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ, ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ತತ್ತ್ವದಡಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕವನ್ನು ಮರುಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p><strong>⇒ವಡ್ನಾಳ್ ಅಂಜನ್ಕುಮಾರ್ ಜಿ., ಚನ್ನಗಿರಿ</strong></p>.<p><strong>ಗಿಡ ನೆಡುವ ಆಂದೋಲನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p>ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೇವರ್ಗಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿ.</p><p><strong>⇒ಬಸವರಾಜ, ಕಲಬುರಗಿ</strong></p>.<p><strong>ಸೈಕಲ್ ಹವ್ಯಾಸ: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ</strong></p><p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ಭಾನುವಾರ<br>ಗಳಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಜನರು<br>ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p> <strong>ತೇಜಸ್ವಿ ವಿ. ಪಟೇಲ್, ಕಾರಿಗನೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>