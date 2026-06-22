ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<h2>ಜನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಸಕ್ಕರೆ ತೆರಿಗೆ’ ಜಾರಿ ಅಗತ್ಯ</h2><p>ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಮಧುಮೇಹದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ‘ಆಹಾರ ಮಾಫಿಯಾ’ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ<br>ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಧೂಮಪಾನದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲಿರು<br>ವಂತೆ, ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ’ಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.<br>ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’ (ಸಕ್ಕರೆ ತೆರಿಗೆ) ವಿಧಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.</p><p><strong>ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಕೆ., ರಾಯಚೂರು</strong></p>. <h2>ಪ್ರಜಾಸೇವೆ: ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ</h2><p>ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ<br>ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೊಸತಾಗಿ ‘ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಖಾತೆ’ ತೆರೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿಧಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.<br>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ‘ಬಿಟಿಡಿಎ ಕಚೇರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ<br>ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತನೊಬ್ಬ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಾದರೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ.</p><p><strong>ವಿ.ಜಿ. ಇನಾಮದಾರ, ಸಾರವಾಡ</strong></p>. <h2>ತೀರ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ</h2><p>‘ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್’ (ಲೇ: ಸಿ.ಎಚ್. ಹನುಮಂತರಾಯ, ಜೂನ್ 19) ಲೇಖನವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವಿವಾದಾಂಶಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ವಿವಾದಾಂಶಗಳೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1994ರ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುವು<br>ದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸಂಘದ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥ ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ.</p><p>ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.<br>ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾಣದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ತೂಕ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ.</p><p><strong>ಎಂ.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ, ಕುಮಟಾ</strong></p>. <h2>ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಲಿ</h2><p>ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದರೂ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಭೂಮಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಪರರಾಜ್ಯದವರು, ಪರಭಾಷಿಕರು ಮುಗಿಬೀಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಲ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು.</p><p><strong>ಮಧುಸೂದನ್ ಬಿ.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p> .<h2>ಹಟ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೌರವಿಸಿ</h2><p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್’ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬಾರದು. ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ರೈತರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಾನೆ ಉಳಿದೀತು? ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಟಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳು, ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಜನನಾಯಕರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ, ನಂತರ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ.</p><p><strong>ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮೈಸೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>