ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಓದುಗರ ಪತ್ರಗಳು- 05 ಮೇ 2026

<h2>ನಟ ವಿಜಯ್ ನಿಜವಾದ ‘ಜನನಾಯಗನ್’</h2><p>ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ<br>ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷ<br>ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಂಜಿಆರ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. 300 ಚಿತ್ರ<br>ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ತೆಲುಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿದ್ದ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಜಯ್ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ದಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 18 ಶಾಸಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರು ಡಿಎಂಕೆ; ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶತ್ರು ಬಿಜೆಪಿ’ ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷ ವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದ ದಳಪತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೆಲುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತವೇ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿ.</p><p><em><strong>-ಟಿ. ಜಯರಾಂ, ಕೋಲಾರ</strong></em></p><h2>ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ: ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಲಕ್ಷ್ಯ</h2><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಆದಾಗ ಇಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾದಾಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p><p><em><strong>- ಮಹಾಂತೇಶ ಗ. ಓಶಿಮಠ, ಕೈಗಾ</strong></em></p><h2>ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ</h2><p>ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ತಲಪಿಸುವ ‘ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ’<br>ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ<br>ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗ ಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳವರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p><em><strong>- ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಳಲೆ, ಮೈಸೂರು</strong></em></p><h2>ಬಾಲವನ: ಕಾರಂತರ ಆಶಯ ಉಳಿಯಲಿ</h2><p>ಸಾಹಿತಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ‘ಬಾಲವನ’<br>ದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಾಲವನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಇದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಟ, ತರಬೇತಿ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಿ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿ.</p><p><em><strong>- ಎಸ್.ಎನ್. ಅಮೃತ, ಪುತ್ತೂರು</strong></em></p><h2>ಆಯೋಗದ ನಡೆ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ</h2><p>‘ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯ; ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ (ಪ್ರ.ವಾ., ಮೇ 4) ಓದಿದಾಗ ಕಥೆಯೊಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಝರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತೋಳ,ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಕುರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿತಂತೆ;‘ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀನೂ ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಂಜಲು ಮಾಡುವುದೆ?’. ‘ನೀವು ಮೇಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂಜಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿ ದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಕುರಿ ಹೇಳಿತು. ತೋಳಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಸರಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆತೋಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿತು; ‘ಈಗ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದಿದ್ದೀಯಾ’. ‘ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋದು’ ಎಂದಿತು ಕುರಿ. ತೋಳಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ತರವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ‘ನೀನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ ಅಂತೂ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಕುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿ ತಂತೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ರೀತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲಾಗಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾದರಿ.</p><p><em><strong>- ತಾ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>