ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಬಿಡದಿ: ಸಿಂಗೂರು-ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಆಗದಿರಲಿ</strong></p><p>ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ವ್ಯವಸಾಯಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎಡರಂಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ; ಹಲವು ವಿರೋಧಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ.</p><p>– ಈ. ಬಸವರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ: ಅತಾರ್ಕಿಕ ಉತ್ತರ</strong></p><p>‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆ ಏನು?’ ಎಂಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಏಕೆ ಇಂದಿಗೂ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೂ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಅವರ ಉತ್ತರ ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ‘ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ’ದಿದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಣಿಗೆ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕಲ್ಲವೆ?</p><p>– ಶಿವಕುಮಾರ ಬಂಡೋಳಿ, ಯಾದಗಿರಿ</p><p><strong>ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕ: ಸುಲಭ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ನೌಕರಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕನಸು ಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಬೋಧಕರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂಬಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮುಗ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿದವರ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ; ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಕೂಲ.</p><p>– ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಧಾರವಾಡ</p><p><strong>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ: ಅರ್ಹರಿಗೆ ಬರೆ ಬೇಡ</strong></p><p>‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಯ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಪರ, ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು; ಕರ್ನಾಟಕ ದಿವಾಳಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಾಮರ್ಶೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಿದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಪಾತ್ರರ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ತವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಯಜಮಾನಿಯರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ</p><p>– ಮೋದೂರು ಮಹೇಶಾರಾಧ್ಯ, ಹುಣಸೂರು</p><p><strong>ಶೌಚಗುಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ</strong></p><p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಗುಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರ’ ವರದಿ (ಪ್ರ.ವಾ., ಜೂನ್ 16) ಓದಿದಾಗ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವಮಾನ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಮಲಹೊರುವ ಮತ್ತು ಬಾಚುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಐದು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಡ! ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಿ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಚಿಂತನೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶೋಷಿತ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವು ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಡಿ ಸಾಲಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳುಳ್ಳ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣವೋ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣವೋ? ಹಿಮ್ಮುಖವಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೊಂದವರಿಗೆ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ.</p><p>– ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಕೆನೆಪದರ: ಆದಾಯಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ</strong></p><p>2018ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ‘ಕೆನೆಪದರ’ದ ಆದಾಯಮಿತಿಯನ್ನು ₹6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಇದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ₹8 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನ್ಯಾಯವಾಗು ತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 56,432 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆನೆಪದರದ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p> – ದರ್ಶನ್ ಬಿ., ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>