ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಓದುಗರ ಪತ್ರಗಳು- 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026

'ಹುಣಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ' ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಯೇ ಜೀವನಾಧಾರ. 6,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಯುವವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಣಸೆ ಮರಗಳನ್ನು ರೈತರು ಕಡಿದುಹಾಕಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹುಣಸೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರೆ ರೈತರ ಜೇಬು ತುಂಬಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಹುಣಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ' ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಲಿ. 

-ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮಲಗೊಂದಿ, ಶಿರಾ

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ: ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ

ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರದ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇಗುಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದ ವಸೂಲಿಬಾಜಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅರಿತು ಹಣವನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಿ.

-ಅಶೋಕ ಎನ್.ಎಚ್., ಕೋಲಾರ

ವಲಸೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಡವೆ?

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೆ 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿರುವುದು ಗುಟ್ಟೇನಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗದಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರಾಶೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

- ಚನ್ನಪ್ಪ ಯಾದವ್, ಗುರುಮಿಠಕಲ್

ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬೇಕು

'ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಿವುಡೇಕೆ?' ಲೇಖನವು (ಲೇ: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಡ್ಡು, ಪ್ರ.ವಾ., ಮಾ. 6) ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮರ ಸೊಬಗುಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಹಿರಿ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನಬದಲಾವಣೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಕಿರ