ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಖಾತೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾತೆ; ಜನಸೇವಕರ ಲಕ್ಷಣವೆ?

<p><strong>ಖಾತೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾತೆ: ಜನಸೇವಕರ ಲಕ್ಷಣವೆ?</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶಾಸಕರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಸಚಿವರಾದವರು ನಮಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಖಾತೆ ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಜನಸೇವಕರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆ ಗಮನಿಸಿ<br>ದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಆದಂತಿದೆ.</p><p><strong>⇒ವಿ.ಜಿ. ಇನಾಮದಾರ, ಸಾರವಾಡ</strong> </p>.<p><strong>ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಲಿ</strong></p><p>‘ಭಾಷಾಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ!’ ಲೇಖನವು (ಲೇ: ಜಿ.ಎಸ್. ಜಯದೇವ,<br>ಪ್ರ.ವಾ., ಜೂನ್ 4) ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದರೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ; ತಪ್ಪದೆ ಶಾಲೆಗೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ಪರಭಾಷೆಯಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು?<br>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತರೆ ಹಣದ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು<br>ವಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಬಲಿಗೊಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಂತಕರ ವಾದಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಕೀತು. </p><p><strong>⇒ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಧಾರವಾಡ</strong> </p>.<p><strong>ಯುವಕ್ರಾಂತಿ: ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಮದ್ದು</strong></p><p>ಯುವಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವಕರ ಸಂಘ’ ರಚನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ; ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ<br>ಯುವಜನರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ,<br>ಹಿಂದಿನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ’ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅರ್ಧ<br>ದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಯುವಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವಕರ ಸಂಘ ಯೋಜನೆಯು ಘೋಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ<br>ಬಾರದು. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಯುವ<br>ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗಲಿ.</p><p><strong>⇒ಅಭಿಲಾಷ್ ಎಂ., ದಾವಣಗೆರೆ</strong> </p>.<p><strong>ಜಾತಿಗಿಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು</strong></p><p>ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ,ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾದರೂ, ‘ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಉತ್ತಮ<br>ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಜನಸೇವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನವಾಗಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನ್ನದಾತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವವರು ಬಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾದೀತು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಹತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. </p><p><strong>⇒ಸಿದ್ದು ಸಿ. ಮೈದೊಳಲು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong></p>.<p><strong>ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು; ಪೋಷಣೆ ಬೇಕು</strong></p><p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮವು ಸೆಲ್ಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗು<br>ತ್ತದೆ. ಫೋಟೊಕ್ಕಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಗೀಳು ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಪೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಬೇಕಿದೆ. ಆಗಷ್ಟೇ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>⇒ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಪಾಂಡವಪುರ</strong> </p>.<p><strong>ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ತೊಡಕು</strong></p><p>ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಖರೀದಿಯಂತಿಲ್ಲ. ವಲಯವಾರು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಲೇಖಕರೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಲೇಖಕರೇ ಹೋಗಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಏನು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಡೆತಡೆ ದಾಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರಮದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಯಸುವ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಲೇಖಕರು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಗುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p><p> <strong>ಸತ್ಯಬೋಧ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>