ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಕೆಇಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಾಲಗ್ರಹ</strong></p><p>ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕೆಇಎಸ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೇರ್ಗಡೆಯಾದವರು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಬಿಇಒ, ಡಿಡಿಪಿಯು, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ವಾತಾವರಣ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಇಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿ.</p><p><em><strong>–ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಆದೇಶ ಸರಿಪಡಿಸಲಿ</strong></p><p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2,400 ಚ.ಅ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವಾಧೀನಾನು</p><p>ಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p><em><strong>–ಜಿ. ಬೈರೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು </strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಜನಹಿತ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದರ ಸರಿಯಲ್ಲ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಶೂಗಳು ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಕಿಟ್ಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ತಲಪಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದಾನಿಗಳು ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಜರುಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಜನಹಿತ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದಿರುವ ನಡೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.</p><p><em><strong>–ಬಿ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಖಾತೆಗೆ ಕಿತ್ತಾಟ: ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹಟ ಸರಿಯೆ?</strong></p><p>ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗೆ ಕಿತ್ತಾಟದ ಪ್ರಹಸನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಬೇಕು, ಇದೂ ಬೇಕೆಂದು ಹಟ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸೇವೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಹಸನ ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಜಾತಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಮಠಾಧೀಶರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಃಪತನಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಚಿಂತನೆ ಢಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಹಸನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತೆ? </p><p><em><strong>–ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>‘ಅರಸು ಕಥನ’ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು</strong></p><p>‘ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಅರಸು ಅಪೂರ್ವ ಕಥನ’ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (ಪ್ರ.ವಾ., ಜೂನ್ 6, ಲೇ: ಎಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್,) ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಪಂಪಾಪತಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು; ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪಾಪತಿ ಅವರು 1978, 1983 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ 1985ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರು. 2002ರ ಜುಲೈ 31ರಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು (ಅರಸು ಅವರು ನಿಧನರಾದುದು 1982ರಲ್ಲಿ). ಶಾಮನೂರು ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು 1978ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅರಸುರವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ತಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ಅರಸು, ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪತಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p><em><strong>–ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಪಿಎಂ ಕೌಶಲ: ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕೀತೆ?</strong></p><p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2015ರಿಂದ 2024ರ ನಡುವೆ ₹10,194 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲಪಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಏಕಿಲ್ಲ? ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ‘ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ’ ಇಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡದೆ ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದಲ್ಲವೆ?</p><p><em><strong>–ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ, ಭಟ್ಕಳ</strong></em></p>