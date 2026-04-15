ವಾಚಕರವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ಉಸಾಬರಿ ಏಕೆ?

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾಮೀಜಿ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಿದೆ. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೆಂದರೆ ಸರಳತೆಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೂಲತತ್ತ್ವವಾಗಿರಬೇಕು; ಆಡಂಬರದ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ನಡೆ–ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ, ಶಾಂತಿಇರಬೇಕು. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡಿಯುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಧರ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನಡೆ–ನುಡಿಯು ಈ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಶಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.

⇒ಕಡೂರು ಫಣಿಶಂಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉದ್ಯೋಗ ಭರ್ತಿ: ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮರೆತ ಸರ್ಕಾರ

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹2 ಸಾವಿರ, 3 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭರವಸೆಗಳು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೈತಿಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ.

⇒ರಾಜು ಬಿ. ಲಕ್ಕಂಪುರ, ಜಗಳೂರು

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜಗಳ: ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ

'ಪತ್ನಿ ನೋಡಿ ಬೊಗಳಿದ ನಾಯಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಪತಿ' ಸುದ್ದಿ (ಪ್ರ.ವಾ., ಏ. 14) ಓದಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದತ್ತ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರೆ ಗಂಭೀರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಯ ಹಾಳುಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು.

⇒ಟಿ.ವಿ.ಬಿ. ರಾಜನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ

'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಇಂದಿಗೆ–ನಾಳೆಗೆ' ಲೇಖನವು (ಲೇ: ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಪ್ರ.ವಾ., ಏ. 14) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

⇒ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಕೆ., ಮಂಡ್ಯ

ಹೊರ್ಮುಜ್ಗೆ ಬಡಿದಾಟ: ಜನರಿಗೆ ನರಕ

ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕ ಸೀನಿದರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ದೂರ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶೀತವಾಗುವ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂದೇ ದುಡಿದು ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಬವಣೆ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು