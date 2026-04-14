ವಾಚಕರವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ: ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ
ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತಾಗಲು 16 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಸಮಯೋಚಿತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಗಳಷ್ಟೆ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಭ್ರಾಮಕಲೋಕ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಮೂಲ ವಾದುದು ಭಾಷೆ. ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗದ್ಯ–ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.

⇒ಪು.ಸೂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿದೇಶಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಿಂದುತ್ವವಿದೆ?

ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು 'ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅಶುತೋಷ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡಿ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡದೇ ಇರಬಹುದು; ಅದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಅವರು ಭಗವಾಧ್ವಜ, ಬಜರಂಗದಳ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕೇಸರಿ, ಗುರುಕುಲ, ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ? ವಿದೇಶ
ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಿಂದುತ್ವವಿದೆ? ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ವಿದೇಶಗಳೇ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಈ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಮುಖಂಡರು, ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋಮುದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವುದು ಸರಿಯೇ?

-ತಾ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅವನತಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 65ರಿಂದ ಶೇ 70ರಷ್ಟಿದೆ.
ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ
ಕೆಲಸಗಳ ಹೊರೆ ನೀಡಿರುವುದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು.

-ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಚ್.ಕೆ., ರಾಯಚೂರು

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ