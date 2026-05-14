ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ನೀಟ್: ಕೇಂದ್ರದ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಬಯಲು

ನೀಟ್ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಂಗುರ ಸಾರುವುದಷ್ಟೇ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲ; ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದೂ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ
ವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯು ಇದೇ ಮೊದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಗುವುದು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ.

⇒ಶಿವರಾಮ ಮಿಡಿಗೇಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

'ಅತಿಥಿ'ಗಳಿಗೆ ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಬೇಡವೆ?

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು–ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗೌರವಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ, ಇಎಸ್ಐ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇವರಿಗೇಕಿಲ್ಲ? ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಐ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಖಾಸಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

⇒ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ನಾಗೂರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಪೊಲೀಸರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ಬೇಕಿದೆ ಸರ್ಜರಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಮಾನತು ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕಾಲ. ಗುರುತರ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾನತು ಆದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರದ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಉದಾಸೀನ ತಳೆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡದಿರದು. ಸರ್ಕಾರವು ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಲಿದೆ.

⇒ತಿಮ್ಮೇಶ ಮುಸ್ಟೂರು, ಜಗಳೂರು

'ಮಿತವ್ಯಯ' ಎನ್ನುವ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯ

ಭಾರತದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವು ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾರ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಖೋತಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ನಿರ್ಯಾತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ