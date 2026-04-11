ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 'ಕಲ್ಯಾಣ'

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2012ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 371(ಜೆ) ಅಡಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನವರ ಬದುಕು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಜನರ ಬದುಕನ್ನು 'ಕಲ್ಯಾಣ'ವಾಗಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ.

⇒ ಸೋಮನಾಥ ಎಚ್. ಜಂಪಾ, ಯಾದಗಿರಿ

ಮಕ್ಕಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ: ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೇಡ

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವ, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹಿರಿಯರ ಮಾತು, ಅನುಭವಗಳ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅನುಕರಣೆಯು ಅಸಹಜವೂ, ಅಸಂಬದ್ಧವೂ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೃದು ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು, ಅಭಿನಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮನರಂಜನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಬಿಡುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವೂ, ಸೃಜನಶೀಲವೂ ಆಗಬಲ್ಲವು.

⇒ ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಧಾರವಾಡ

ಋತುಚಕ್ರ ಅನಿಷ್ಟವಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ

'ಮುಟ್ಟಾದವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆ ನೋಡಬಾರದು' ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಋತುಸ್ರಾವ ಜೈವಿಕ ಸಹಜಕ್ರಿಯೆ. ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಅಂಟುಮುಂಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಮನೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರುವ ಅಗೌರವವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ: 'ಮುಟ್ಟು ಗಂಡವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು ನೋಡು, ಮುಟ್ಟು ತಾ ತಡೆದು ಹುಟ್ಟಿರ್ದ ದೇಹವನು ಮುಟ್ಟುತಿಹರೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ'– ಈ ತ್ರಿಪದಿಯು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಾದವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

⇒ ವಿಶ್ವನಾಥ ಟಿ. ಸೋಮಗುದ್ದು, ಹಂಪಿ

ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: ಭಾರತ ಕಲಿತ ಪಾಠವೇನು?

ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ದೇಶದ ಜನರು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ರಫ್ತು, ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ನೀತಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಕಚ್ಚಾಟವು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.

⇒ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ವಾಸ್ತವದ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ