ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ: ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರಣಶಾಸನ

'ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದು
ಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರಣಶಾಸನ
ಆಗಿದೆ. ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಇರಾದೆ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನುಂಗಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕುಳಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈ ಕುಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ
ದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಉಳಿವಿ
ಗಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ನೋವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

⇒ಎಚ್.ಎಸ್. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್, ಚಂದಾಪುರ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಕನ್ನಡದ ನೆಲವೇ ಆಗಿರು
ತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದಿಂಚು ನೆಲವನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಮರಾಠಿಗರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಿ. ಅಗತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ತರಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಲವು ಬೆಳೆಯಲು ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು
ಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಎಂಇಎಸ್ನ ಭಾಷಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೆದಕಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸದಿರಲಿ.

ಸತ್ತ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅದು ದೆವ್ವವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡದು. ಸ್ವತಃ ಕೋಳ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂಬ ಠರಾವು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪುಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡಬಾರದು.

⇒ಡಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಬಸ್: ಅಂಕೆ ಮೀರಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ

ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಪರಿಪಾಠ ಇತ್ತು. ದಂಡ ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಿಪಾಠ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ
ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಬ ದೆವ್ವದ ಕಾಟ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ, ಮೊಬೈಲ್ ಸದ್ದು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ರೀಲ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.

⇒ರಾಜಶೇಖರ