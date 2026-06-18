ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಫಿಯಾ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ</strong></p><p>ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ₹200 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಖುದ್ದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಂದಿರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳು, ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಫಿಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೆಂಬುದು ಬೊಂಬೆಯಾಗಿದೆ; ಪೂಜೆ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು, ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು; ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲು ಇರುವ ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಗುಡಿ, ಚರ್ಚು, ಮಸೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮನನ ಯೋಗ್ಯ. </p><p>– ಜಗದೀಶ್ ಎಚ್.ಬಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</p><p><strong>ಸರ್ಕಾರಿ ರಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಸಹಕಾರದ ಪಥ</strong></p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೌಕರರೇ ಕಾರಣ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚಗುಳಿತನ, ಜನರನ್ನು ಸತಾಯಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೌಕರರಿಂದ ಜನರು ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನೌಕರರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜನರು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಬಲಗೊಂಡಾಗಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ರಥ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ.</p><p>– ನಟರಾಜ ಕುಂಬಾರ, ನಿಡಗುಂದಿ</p><p><strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನ</strong></p><p>ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಿಂದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆನೆರಿಕ್ಔ ಷಧಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಔಷಧ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧದ ಅಗತ್ಯವಿ ದ್ದರೂ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಸಿರಪ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರೂ ಹೀಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಗೆ ಆಳುವ ವರ್ಗದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>– ಬಸವರಾಜ ನರಗಟ್ಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ</p><p><strong>ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಣೆ: ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಿಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ</strong></p><p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಏಳೂವರೆ ದಶಕ ಉರುಳಿದರೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ದೇಶವು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. 13 ದೇಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕುರಾಕೊವಾ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5.25 ಲಕ್ಷ ಜನರಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ತೋರಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇತರೆ ಆಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳೇ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೂಲೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತವೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.</p><p>– ಪ್ರಕಾಶ ವಿ. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಜಾತಕ ಕೇಳಿದರೆ ಉಡಾಫೆ ಮಾತೇಕೆ?</strong></p><p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ತನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನಾಪತ್ರವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 1954–92ರ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಐದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಐದು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನಿನ್ವಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಉಚಿತ ಕ್ರಮ. 2014ರ ನಂತರ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ಅವುಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕುಯುಕ್ತಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತ’ದ ಸಬೂಬಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಜಾತಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಉಡಾಫೆ ಮಾತು ಆಡುವುದು ತರವಲ್ಲ.</p><p>– ಕೆ. ಫಣಿರಾಜ್, ಉಡುಪಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>