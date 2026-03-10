ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026

<h2>‘ಹಿಂದುಳಿದ’ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ</h2><p>ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಸದನದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಶಾಸಕರುಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರೆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಶಾಸಕರು ಮೌನ ತಳೆದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ. ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು, ಸಚಿವರಾಗಲಷ್ಟೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರೆಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆಯುವ ದಿನಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಕ್ಕಲಿದೆಯೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಭ್ರಮೆಯೇ ಸರಿ.</p><p><em><strong>- ವೈ. ಯಮುನೇಶ್, ಹೊಸಪೇಟೆ</strong></em></p><h2>ಸಮರ್ಪಕ ಪಠ್ಯ: ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಹೊಣೆ</h2><p>ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ನಿದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣ, ಸಮಗ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು.</p><p>ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿಯ ವಿವಾದಿತ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮಂಡಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಂತೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p><p><em><strong>-ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><h2>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾದರೆ ಸಾಕೆ?</h2><p>ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಯುವಜನತೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಕದನದಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತುಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕುಟಿಲನಡೆಗೆ ನಾವು ಬಲಿ ಆದುದರಿಂದಾಗಿ, ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೈತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಂಡೂರಿನ ದೋಣಿಮಲೈನಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಶೋಧಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳು–ಯೋಜನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂಥ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕುಣಿದು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆ?</p><p> <em><strong>-ಎಚ್. ಆನಂದರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><h2>ಹಿಂದಿ ಕೃಪಾಂಕ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸಲಿ</h2><p>2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1.42ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯುವವರು ಕಲಿಯಲಿ; ಬೇಡದವರಿಗೆ ಬಲವಂತವೇಕೆ? ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ‘ಕೃಪಾಂಕ’ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಾಷಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು.</p><p> <em><strong>-ಎಂ.ಎಸ್. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><h2>ಅಡುಗೆಮನೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ</h2><p>ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ₹60 ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹115 ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹916 ತಲಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.</p><p><em><strong>- ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಚ್.ಕೆ., ರಾಯಚೂರು</strong></em></p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>