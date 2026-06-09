ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹1,200 ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಫಲಾನು ಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಸೇರಿ ದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p><p><em><strong>-ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಚಲದೊರೆ, ಗುಬ್ಬಿ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೆ ಕಣ್ಮರೆ</strong></p><p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ₹500 ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ₹25 ನೀಡಿ ವಿ.ವಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ದ್ವಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೈಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲವೇ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ, ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಖಾತರಿ ಏನಿದೆ? </p><p><em><strong>-ಶಿವಕುಮಾರ ಬಂಡೋಳಿ, ಯಾದಗಿರಿ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಉಡಾಫೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲ</strong></p><p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್. ರವಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯೂ ಆದ ಶಮಿಕಾ ರವಿ ಅವರು, ‘ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯ ನೂರಾದರೂ ನಾವು ಆತಂಕಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 100 ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಉಡಾಫೆಯ ಧೋರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಇಂಗಿತಾರ್ಥವಾದೀತು. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಜನರ ಬದುಕು ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲಪುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p><em><strong>-ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಬೆಂಗಳೂರು.</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ: ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಏಕಿಲ್ಲ?</strong></p><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ಲೇಖಕರು, ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಯಷ್ಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಹ್ವಾನ, ಆಯ್ಕೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ‘ವಿವೇಚನಾ ಕೋಟಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ, ಬೇಕಾದವರ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಯಷ್ಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಖರೀದಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಅಲಭ್ಯ. ಹೊಸ<br>ಪ್ರಕಾಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ‘ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ, ಅನುದಾನ ವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಸಬೂಬು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲೇಖಕರು, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಎಡತಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ? ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತಜ್ಞರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p><p><em><strong>-ಅಕ್ಷತಾ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ; ಎಂ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ; ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಂಡ್ಯ; ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಧಾರವಾಡ; ಬಸವರಾಜ ಸೂಳಿಬಾವಿ, ಗದಗ; ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ, ರಾಜೂರ; ಚಾಂದ್ ಪಾಷ, ಕಲಬುರಗಿ; ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ.ಎನ್., ಬೆಂಗಳೂರು; ಧನಂಜಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು; ನಿತೇಶ್ ಕುಂಟಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಖಾತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು</strong></p><p>‘ಜಿರಲೆಗಳು ಬೇಕಿವೆ!’ ಚುರುಮುರಿ ಬರಹವು (ಲೇ: ಸುಮಂಗಲಾ, ಪ್ರ.ವಾ., ಜೂನ್ 8) ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಜರ್ಸಿ ಹಸು ಇದ್ದಂಗ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ<br>ದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲಪು ವುದೋ ತಿಳಿಯದು. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ರೊಕ್ಕ ಸಿಗುವ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕಣ್ಣುಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. </p><p><em><strong>- ಎ.ವಿ. ಶಾಮರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>