ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಾಗಿಲು

'ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕೇ?' ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರವಲ್ಲ; ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಆಗಿದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಲಾಭ ಉಂಡು, ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಸದಾ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿ ಸುವುದಲ್ಲ; ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅವರದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕಡುಬಡವ ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

-ಶಿವರಾಜ್ ನಡಗೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

**

ಎತ್ತಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ? ಎತ್ತಣ ಕೆಎಚ್ಬಿ?

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲೋದ್ದೇಶವು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಜನರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಪರ್ವದಲ್ಲೂ ಈ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರ ವಲಯದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇಡುಗಂಟು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಡ್ಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ಕೈಹಾಕಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೂ ಕೆಎಚ್ಬಿಗೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ?

-ರಮೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

**

ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ: ಬೇಕಿದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಎಡೆಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಗದ್ದುಗೆ ಭಾಗದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಗುಲವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಲಿಶವಾದ ನಡೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಹೋಮ ಹವನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

-ಈ. ಬಸವರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

**

ಭೂಗಳ್ಳರ ದುರಾಸೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಆಪೋಶನ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 36,785 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರು ವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೋಮಾಳ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಭೂಗಳ್ಳರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ