ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ಬಂಧ: ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ‘ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಬದಲಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೂರು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹಣ ತೆತ್ತು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಸಹಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆದ್ಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಿ.</p><p><em><strong>-ತಿರುಪತಿ ನಾಯಕ್, ರಾಯಚೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ನೈತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು: ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದು</strong></p><p>ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೋಷಕರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಾಗಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಅದರ</p><p>ಹೊರತು ಬಿಇಒ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರ ಆದೇಶದ ಬಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಾವಿಯ ಆಳ ಅಳೆಯಲು ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ನೈತಿಕತೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. </p><p><em><strong>-ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಾಳ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>‘ಮುಂಗಾರು’ ಹಳೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ</strong></p><p>ವಡ್ಡರ್ಸೆ ರಘುರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ‘ಮುಂಗಾರು’ ಪತ್ರಿಕೆಯು 80–90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮನವಿ (ಮೊಬೈಲ್: 86606 93688/ 94491 74662). </p><p><em><strong>-ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು; ಅಕ್ಷತಾ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ; ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಕಹಿ?</strong></p><p>‘ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಬೇಡ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿದಾಗ, ನರಿಯು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂದ ಈಸೋಪನ ನೀತಿಕಥೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅನುಭವ ಆಧರಿಸಿ ಖಾತೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ನೀಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಖಾತೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್. ನಾಗೇಗೌಡರು ಆ ಖಾತೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ‘ನೀರು ಸಾಬ್’ ಎಂದೇ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಜಿ. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳು ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ಯಾವ ಖಾತೆಯಾದರೇನು? </p><p><em><strong>-ಸಿ. ಸಿದ್ದರಾಜು ಆಲಕೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ</strong></em> </p><p>**</p><p><strong>ಎಸ್ಐಆರ್: ಅರ್ಹರು ಅನರ್ಹರಾಗದಿರಲಿ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಜನರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತ, ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ಅಲ್ಲವೆ? ಇರುವ ದಾಖಲೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಬಾರದು. </p><p><em><strong>-ಮಹೇಶ್ ಕೂದುವಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>