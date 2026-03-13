ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಓದುಗರ ಪತ್ರಗಳು- 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026

<h2>ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ: ರೋಪ್ ವೇ ಅರ್ಥಹೀನ</h2><p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ರೋಪ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತಂತೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಮೂಲಕ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಸುಮಾರು 24 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಷ್ಟು ರೋಪ್ ವೇ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ. ರೋಪ್ ವೇಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದಟವರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳ ಹನನವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಕುರಿಂಜಿ ಹೂಗಿಡಗಳು, ಯಗಚಿ, ವೇದಾವತಿಯಂತಹ ನದಿಯ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ.</p><p> <em><strong>-ಡಿ.ವಿ. ಸಂಜಯ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</strong></em></p><h2>ಕೆಪಿಎಸ್: ಪೋಷಕರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಿ</h2><p>ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ದಿನದೊಳಗೆ, ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಸುತ್ತೋಲೆ ಮೂಲಕ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಐದಾರುದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಲಕರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು. ಶಾಲೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋತಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಕರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p><p><em><strong>- ಟಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><h2>ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಏಕೆ?</h2><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1.42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಯಲ್ಲವೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆ ತಡೆಗೆಹಿಂದಿ ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಉತ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕಿದೆ.</p><p> <em><strong>-ಕೆ.ಬಿ. ಬ್ಯಾಳಿ, ಕುಕನೂರ</strong></em></p><h2>ಕುಂಬಾರಿಕೆ: ಬೇಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು</h2><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಓಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದಕ್ಕುತ್ತಿವೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾಗ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಜನರು ಕುಲಕಸುಬು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಬೇಕಿದೆ.</p><p><em><strong>-ಸುರೇಶ್ ವಿ. ಕುಂಬಾರ್, ಗದಗ</strong></em></p><h2>ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ: ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿ</h2><p>ವಿ.ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡಲು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವವಿವರ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯಾ ವಿ.ವಿ ಸಮೀಪದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವವಿವರ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ವಿವರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p><p> <em><strong>-ಮಹೇಶ್ ಕೂದುವಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>