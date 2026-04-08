ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೌನ ಸರಿಯೆ?

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಈ ವಿಷಯವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಯುವಜನರ ಹಿತ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಆಗುವ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅವರ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ.

– ದಿವ್ಯಾ ಎಚ್., ತುಮಕೂರು

ಶಾಸನ ಪಠ್ಯಗಳ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ

ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1268ರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ ಮೂರನೇ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಸೇರಿದ 2.8 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೂಲ ಶಾಸನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಶಾಸನದ ಕನ್ನಡ ಪಾಠದ 11, 12, 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನವು ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಶವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸಂದಾಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸನದ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಪಾಠದ 8, 9, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ನರಸಿಂಹ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಗೊಂದಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

– ತಿಮ್ಮ ನಾಯಕ್ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೆ: ಸಂಕಷ್ಟದ ತೂಗುಕತ್ತಿ

ಮನರೇಗಾ ಮತ್ತು 'ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ' ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬದುಕು ಕಮರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರೆತು
ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯು ಕೇವಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣರ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ.

– ಐ. ಅಜಯಕುಮಾರ್, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಂಸೆ–ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಮಿತಿ ಇಲ್ಲವೆ?

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾತನ್ಕುಳಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೈತಿಕತೆ ಕುಸಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತೀರ್ಪು ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು, ರೌಡಿಗಳು, ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗುವುದು, ದೂರು ನೀಡಲು ಬಂದವರನ್ನೇ ಶೋಷಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಹಜವೆಂಬಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೆ–ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರಾಜಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

–