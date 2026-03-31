ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ: ಅಪಸ್ವರ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ

ಸಹಜ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವ ಋತುಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹಜ ಭಾವನೆ ಇರುವುದ
ರಿಂದಲೇ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ, ಮೈಲಿಗೆ, ಕೊಳಕು ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪರಿಸರ ನಾಶ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆಯರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಕೊಡಮಾಡಿರುವುದು ಖುಷಿಪಡುವ ಸಂಗತಿ.
ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಪಹೇಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಮದಡಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆ
ಯರಿಗೆ ರಜೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಉದಾಹರಣೆ
ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ.

⇒ವೃಂದಾ ಹೆಗಡೆ, ಸಾಗರ

ಆಧುನಿಕ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆಯು ಶೋಭೆಯಲ್ಲ

'ಶಾಸಕರಿಗೇಕೆ ವಿಐಪಿ ಕೋಡು' ಲೇಖನವು (ಲೇ: ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್,
ಪ್ರ.ವಾ., ಮಾರ್ಚ್ 31) ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಪಹಪಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯಾವೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ನಾವು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆ? ಎಂದು ಗತ್ತು ತೋರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧುತ್ವ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ದರ್ಪ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

⇒ಡಿ. ರಾಮನಮಲಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕಾಲ

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನು ಸೋತ; ಸೋತವನು ಸತ್ತ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತೊಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು; ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ
ಆಗಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಮಾತನ್ನು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು.

⇒ಜಗದೀಶ್ ಎಚ್.ಬಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಅಧಿಕಾರ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮೇಲೆ ಮೋಹ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದದ್ದು, 'ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೊಳ್ ಕಡುಬು ತುರುಕಿದಂತೆ' ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ–ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತ