ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಬಿಜೆಪಿ 'ಯೂ-ಟರ್ನ್' ಪ್ರಸಂಗ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ 'ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹3 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ. ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷವೇ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೀ ಮತಬೇಟೆಯಲ್ಲ; ಬಡಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಧಾರ ಎನ್ನುವುದು ಕಮಲ ಪಾಳಯದ 'ಯೂ–ಟರ್ನ್'ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

⇒ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡೋಣಮರಡಿ

ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ: ಆಡಿಟ್ ನಡೆಯಲಿ

ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗಷ್ಟೇ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಯಮ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

⇒ಜಗದೀಶ್ ಎಚ್.ಬಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಬಸಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಕರಾಳ ವಿಕರಾಳ ಸ್ಥಿತಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 44.35 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಸ್ವರೂಪವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳ ತೋಡಿ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2011ರ ಜನವರಿ 28ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಾಟ್ಜು ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅರಿತು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

⇒ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹತ್ತಾರು ಕಸರತ್ತು

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಗೆ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕೋ ಅರ್ಥವಾಗದು. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗಾಗ ತುತ್ತೂರಿ ಊದುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ