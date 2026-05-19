ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಹು–ಧಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಂಸದರು ಕುರುಡು

ಧಾರವಾಡ ಸಂಸದ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮತೀಯ ವಿಷಯ ಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರು ಚಕಾರ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಿಕರು ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಕಡತವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈಗಲಾದರೂ ಲೋಕಭವನದಿಂದ ಈ ಕಡತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸುವರೆ?

⇒ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ, ಧಾರವಾಡ

'ನೀಟ್' ನೊಗ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ

ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು (ಸಿಇಟಿ) ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಡೊನೇಷನ್ ಪಡೆಯುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಿಇಟಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಸಿಇಟಿ ಜಾರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊಯಿಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಕುಳಗಳ ಒತ್ತಡ, ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಸಿಇಟಿ ತನ್ನ ಋಜುತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಅವಾಂತರ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೋರಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೀಟ್ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವುದು ಒಳಿತು.

⇒ಎಂ.ಜಿ. ಪಂಪಾಪತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ತಂತ್ರಾಂಶ ದೋಷ: ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿಳಂಬ

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವೇ ಆಧಾರ. ಈ ನೆರವು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಯಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಿಧಾನ ಗತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

⇒ದರ್ಶನ್ ಚಂದ್ರ ಎಂ.ಪಿ., ಮುಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿ

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಬೇಜವ