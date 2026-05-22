ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹900 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 80 ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿಯಾದುದು. ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳ ಕೊಂಡಿಯಂತಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಹಸಿರನ್ನು ಬಲಿಗೊಡುವುದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವನ್ನು 270 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 150 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಮನರಂಜನೆಗಿಂತ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಮುಖ್ಯ. ತೀವ್ರ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಈ ಹಪಹಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಇರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಮಾರಣಹೋಮ ನಿಲ್ಲಲಿ.

⇒ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಕೆ., ರಾಯಚೂರು

ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿ

'ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಏನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನದೊಳಗೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾದರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕುತ್ತಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾರತೀಯಳು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ಸರಳತೆ, ನಿರಾಳತೆಗೆ ಹೆಸರಾದವರು ತಾನೆ?

⇒ಎಚ್. ಆನಂದರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಬರೆ: ಪೋಷಕರು ಹೈರಾಣು

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಪೋಷಕರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಪೋಷಕರ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಾತಿಯ ಮಠಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಏಕರೂಪದ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.

⇒ಪ್ರೊ. ಟಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ 'ಗೌರಿ' ಮರಳಿ ಬರುವಳೆ?

ನಂಜನಗೂಡಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ 'ಗೌರಿ' ಕಾಲಿನ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣ 2017–2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, 'ಗೌರಿ'ಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಆನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಅಭಿಷೇಕಕ