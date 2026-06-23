ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<h2><strong>ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ‘ವಿಲಿಯಂ’ ಕಾಯ್ದೆ</strong></h2><p>ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡದಿ ರೈತರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಸಿಯಲು ಹರಸಾಹಸ<br>ಪಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲಿಯಂ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರನ್ವಯ ವ್ಯವಸಾಯಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಕಟ್ಟಡ<br>ನಿರ್ಮಾಣ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಸಾಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾಲಾವಧಿ 10 ವರ್ಷ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ರೈತರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಕೃಷಿಪ್ರಧಾನ ದೇಶ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.</p><p><strong>⇒ಕನಕಪುರ ನಾಗರಾಜ ಮಾದೇಗೌಡ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ</strong></p>. <h2>‘ತಾರ್ಕಿಕ ಲೋಪ’ ಎನ್ನುವ ಪೆಡಂಭೂತ</h2><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಡಾವಳಿ<br>ಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಈ ನಡಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ತಾರ್ಕಿಕ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ<br>ಕೊಂಡು ನಡಾವಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವ ಮತ<br>ದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಶೇ 68ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಂದಾಜು 88 ಲಕ್ಷ ಮತ<br>ದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ತಾರ್ಕಿಕ ಲೋಪಗಳು’ ಇರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ<br>ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಯಾವ ನಮೂನೆಯ ತಾರ್ಕಿಕ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಸಂಘಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ‘ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗ’ರೆಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಈ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೂ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.</p><p><strong>⇒ಕೆ. ಫಣಿರಾಜ್, ಉಡುಪಿ</strong></p>.<h2><br>ನೀಟ್ ತಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ</h2><p>ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ರೈಲು, ಬಾರದ ಬಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ‘ನೀಟ್’ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಾಲ್ಕೈದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನ್ನಿಸಬಹು<br>ದಾದ ವಿಚಾರಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಮೀರಿದ ಕಾರಣ<br>ಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಮಯಪಾಲನೆಯಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ನಿಜ; ಆದರೆ, ಆ ನೆವದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಹೀನತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದಲ್ಲವೆ?</p><p><strong>⇒ಬಿ.ಎಸ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ, ಅಗ್ರಹಾರ ಬೆಳಗುಲಿ</strong></p>. <h2>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ</h2><p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ<br>ಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದು, ಅವರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವು ಸಾಧ್ಯ.</p><p><strong>⇒ಮುತ್ತು ಕುಂಟೋಜಿ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ</strong></p>. <h2>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ: ಅರ್ಹರಿಗೆ ಬರೆ ಬೇಡ</h2><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಬಹುತೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ<br>ಗಳು ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ನಡೆಯಾ<br>ದರೂ ಪರಾಮರ್ಶೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ಮತ್ತೆ<br>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೇರಿದಂತೆ<br>ಆಗುತ್ತದೆ. ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.</p><p><strong>⇒ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಜಗೋಳಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ</strong></p>.<h2>ಮೋದಿ ಹೊಗಳಿಕೆ: ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವೆ?</h2><p>‘ಮೋದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ವಕಾಲ’ ಲೇಖನವು (ಲೇ: ಎ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರ.ವಾ., ಜೂನ್ 22) ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಯುವಜನರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಟಿಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಟಿಚೀಲದ ಭಾರದಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯರು ಸಿಗದೆ ಹತಾಶೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರದ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರೆಮಾಚಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವೆ?</p><p> <strong>ಹುರುಕಡ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ, ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>