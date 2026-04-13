ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಚಾರಣ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ ಹೊರೆಯಾಗದಿರಲಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮತ್ತು
ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವೆಡೆ ಚಾರಣಿಗರನ್ನುನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚಾರಣ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಲವು ತಾಣಗಳನ್ನೂ ಶುಲ್ಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವುದು,
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಿಂದ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವಂತಹ ನಿರುತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ.

-ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಂದೇ ಭಾರತ್: ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಘೋಷಣೆಯು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕತೆಗಿಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗುಂಟಕಲ್–ಕಲಬುರಗಿ–ಸೋಲ್ಹಾಪುರ–ಪುಣೆ ಮಾರ್ಗ ಕಡಿಮೆ ದೂರವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 130 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಹಳಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ರೈಲನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಘೋಷಿಸಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪಾಲಾದರೆ 'ಕಲ್ಯಾಣ'ದ ಗತಿ ಏನು?

-ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುದಗಲ್, ಕಲಬುರಗಿ

ಸಮುದ್ರದ ನಂಟಸ್ತನ; ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬಡತನ

'ಪಾಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಮೊಳಕಾಲುವರೆಗೆ ನೀರು' ಎಂಬ ಗಾದೆಮಾತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 24x7 ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಒಳಭಾಗದ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ 10ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಕಾಣದಂತೆ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

-ಎಸ್.ಎಂ. ತಾಂಬೆ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಇಪಿ–2020ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎಸ್ಇಪಿ) ಜಾರಿ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಭರವಸೆ