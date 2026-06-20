ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಲೈಬ್ರರಿ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಗ್ರಹಣ</strong></p><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಥೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಂಥ ಮಹಾನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ರಜೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p><p>ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಯುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿವೆ. ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಬೇಕಲ್ಲವೆ? 2010ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ. </p><p>– ಈರಣ್ಣ ಬಿ., ಹನುಮಂತ, ರಮೇಶ, ಕವಿತಾ, ಧಾರವಾಡ</p><p><strong>ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪಿಸುಮಾತು</strong></p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಷರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಶಾಸಕರು,<br>‘ನಾವು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ ನೀಡುತ್ತೇವೆ; ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಗಿಳಿಪಾಠ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಆಗುವುದಿ ಲ್ಲವೆ? ಆಯಾ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ತೀರ್ಮಾನದನ್ವಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಜ ಆಶಯವು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಶಾಸಕರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತು! </p><p>– ಸುರೇಶ್ ಎಂ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಹೊಸ ಸಾರಥ್ಯ</strong></p><p>ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ 2000ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದು ಪಡಿ ತರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಚಿವರೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೋಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಗಂಜಿಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರಾಜ್ಯದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>– ತಿಮ್ಮೇಶ ಮುಸ್ಟೂರು, ಜಗಳೂರು</p><p><strong>ಗ್ರಂಥ ಖರೀದಿ: ‘ಲೋಕಾ’ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ</strong></p><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು<br>ಕಾಲದಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇಖಕರು, ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ ಮಾರ್ಗದ ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಇತರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಣವೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕನಾದವನು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದಲೂ, ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ, ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿ.</p><p>– ಟಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಚಕ್ರ: ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ’ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಳವಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನಿದೆ? ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ<br>ಚಕಾರ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೂಡಿದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಲಂಚ ಕೀಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ; ಇದೊಂದು ವಿಷವರ್ತುಲ. ಚುನಾವಣಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗದ ಹೊರತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚಗುಳಿತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು.</p><p>– ಟಿ. ಜಯರಾಂ, ಕೋಲಾರ</p><p><strong>ವಲಸೆ ತಡೆಗೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷದಿಂದ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಯೋಜನೆಯೇನೊ ಸರಿ ಇರಬಹುದು; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ<br>ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆಯಲ್ಲವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಕೆಂಗೇರಿ, ಯಲಹಂಕ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ; ಒತ್ತಡವೂ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಲಿ.</p><p> – ವೈ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ, ಕೆಂಗೇರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>