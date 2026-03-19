ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಸಭ್ಯತೆ–ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ತಮ್ಮ 'ಕೆ.ಡಿ' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ 'ಸರಿಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ' ಎಂಬ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವು ಅಸಭ್ಯತೆ, ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆರಗನ್ನು ಬಳಸುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊದೆಯಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಶರೀರ ಮರೆಮಾಚಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೀರೆಯ 'ಸೆರಗು' ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಭ್ಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕ. ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಕಲಿತವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇಲ್ಲವೆ? ಸೆರಗನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸು ವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಲು, ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲೆಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಲಪಿರುವ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಈ ಹಾಡು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

-ಸುಧಾ ಕೆ., ಬೆಂಗಳೂರು

**

ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಸಂಕೋಲೆ

ಚುಂಚಶ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮುದಾಯದ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಸಮಾಜದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರು ಮರೆತಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಗಳ ಬಡಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಮಠಗಳಿಗೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಠಾಧೀಶರು ಜಾತಿಯ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

-ಭೀಮಾನಂದ ಮೌರ್ಯ, ಮೈಸೂರು

**

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿರಾಳವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ದುರಂತವು ನಾಡಿನ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಸಡಗರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳ ದುಃಖ ದೂರವಾದರೆ ಸಡಗರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗ ಬೇಕಿದೆ.

-ಕಾಂತೇಶ ಕದರಮಂಡಲಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

**

ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಪತ್ತೆ: ತನಿಖೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಪಹರಣ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ನಾಪತ್ತೆ ಪ